Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fachoberschüler und Jahrespraktikanten begrüßt

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

In dieser Woche durften zwei Fachoberschüler und zwei Jahrespraktikanten im Alter zwischen 16 und 19 Jahren ihren Dienst in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim sowie in der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund antreten. Die Begrüßung der neuen Praktikanten fand vor Kurzem in Lingen statt.

Der Fachoberschüler und die Fachoberschülerin besuchen zukünftig die 11. Klasse der Berufsbildenden Schulen Wirtschaft und Verwaltung im Fachbereich Rechtspflege und Polizei in Osnabrück bzw. in Leer. An drei Tagen in der Woche absolvieren die sie insgesamt 960 Praxisstunden in den jeweiligen Polizeidienststellen. An den restlichen beiden Tagen steht der Schulunterricht an. Ihre Praxiszeit findet dabei zu gleichen Teilen sowohl im Einsatz- als auch im Ermittlungsbereich statt. So bekommen die beiden einen guten Einblick in die unterschiedlichen und facettenreichen Arbeitsbereiche der Polizei. Ein wichtiger Bestandteil dabei sind die regelmäßigen Ergänzungsübungen. Die Themen reichen dabei über Kriminaltechnik, Erste Hilfe, Prävention bis hin zu praktischen Sporteinheiten. Einen Platz für das Studium an der Polizeiakademie haben sie sich dabei schon im Vorfeld gesichert, da das Einstellungsverfahren bereits vor Beginn der Fachoberschule erfolgreich bestanden wurde. Nach erfolgreichem Abschluss der 12. Klasse steigen sie dann direkt in das Studium ein.

Die beiden Jahrespraktikanten haben den schulischen Teil der Fachhochschulreife bereits absolviert und erlangen durch das einjährige Vollzeitpraktikum bei der Polizei die vollständige Fachhochschulreife. Auch sie haben schon das Einstellungsverfahren abgeschlossen und werden zum 01.10.2022, nach erneuter medizinischen Untersuchungen und einer weiteren Laufprüfung, direkt ins Studium gehen. Für das Polizei-Studium geht es dann für alle vier weiter zur Polizeiakademie nach Oldenburg, Nienburg oder Hann. Münden.

Die Polizei Niedersachsen sucht dabei nicht nur nach Abiturienten/innen. Auch Realschüler/innen können sich wie auch die jetzigen Fachoberschüler/innen, durch den erfolgreichen Besuch der Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung für den Einstieg in den Polizeidienst qualifizieren. Das Einstellungsverfahren bedarf immer einem zeitlichen Vorlauf, somit hat eine Bewerbung immer im Jahr vor der Einstellung zu erfolgen. Weitere Informationen zum Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen sind dabei unter www.polizei-studium.de zu finden. Die Bewerbungsfrist für den Studienstart am 01.10.2022 sowie den Schulstart am 01.08.2022 der Fachoberschüler 11. Klasse, endet am 31.10.2021.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell