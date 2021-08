Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Täter flüchtet ohne Beute

Meppen (ots)

Am Dienstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gegen 14 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Hermann-Wenker-Straße in Meppen. Als der Täter von einem Anwohner entdeckt wurde, ergriff er die Flucht. Der Mann wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war dunkel gekleidet und hat dunkles Haar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

