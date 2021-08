Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr & Diebstahl

Hornbach (ots)

Am Samstag, den 14.08.2021 gegen die Mittagszeit, wurde von einem bisher unbekannten Täter der Schachtdeckel des Straßenablaufs der Altheimer Straße in Hornbach ausgehoben und entwendet. Aufgrund der Lage des Schachtdeckels war eine Gefährdung für den dortigen Verkehr gegeben, sodass die Stelle abgesichert werden musste. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell