Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Pirmasens (ots)

Am Samstagmittag, den 14.08.2021 gegen 13:30 Uhr konnte durch Beamte der Pirmasenser Polizei ein 37-Jähriger Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz in der Johannesstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass er zudem noch unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund dessen musste er die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm schließlich eine Blutprobe entnommen. Da der 37-Jährige selbst nicht Fahrzeughalter des genutzten PKW war, kommen nun auch auf den Halter rechtliche Konsequenzen in Form einer Strafanzeige zu. Gegen den 37-Jährigen Fahrzeugführer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell