Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an Bodenstrahler

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter zerstörten 3 Bodenstrahler vor dem Rathaus am Exerzierplatz. Der Schaden wurde am 19.07.2021 festgestellt und beläuft sich auf 3000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber der Sachbeschädigung werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

