Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennendes Wahlplakat

Rodalben (ots)

Am Freitagabend den 13.08.2021, gegen 20:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eines von drei Wahlplakaten auf der Brücke im Petersberger Weg in Rodalben angezündet. Der Brand konnte durch einen aufmerksamen Bürger gelöscht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

