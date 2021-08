Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Farbsprüherei

Contwig (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 12.08.2021, 15:06 Uhr

Ort: 66497 Contwig, Am Bohnrech SV: Ein bislang unbekannter Täter besprühte die am Fensterrahmen einer Glastür angebrachte Überwachungskamera der Hausbesitzerin mit schwarzer Farbe. Dabei wurden auch der Fensterrahmen und die Hausfassade mit Farbe verunreinigt. Die Auswertung der Videoaufnahmen der Überwachungskamera dauert noch an. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell