POL-PDPS: Carport brennt Am Häusel - Abflämmen von Unkraut wohl die Ursache

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, wurde ein Brand in der Straße "Am Häusel" gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass wohl beim Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand geraten war. Die Flammen griffen auf den separat stehenden Carport über. Der Brand konnte von der Feuerwehr, die mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Angrenzende Häuser oder Personen wurden durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr weder geschädigt noch gefährdet. Der Schaden am Carport wird auf 5000 Euro geschätzt. pips

