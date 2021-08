Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Wahlplakate abgerissen und vor einem Haus abgelegt

Pirmasens (ots)

Zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und, Donnerstag, 07:30 Uhr, wurden mehrere Wahlplakate einer rechtsgerichteten Partei von unbekannten Tätern abgerissen und vor dem Haus eines Parteimitglieds in der Poissystraße deponiert. Ein Plakat war mit Kot beschmiert. Wo die Plakate im einzelnen angebracht waren, ist noch nicht bekannt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell