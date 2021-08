Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 11.08.2021, 15:00 Uhr - 12.08.2021, 07:30 Ort: Zweibrücken, Strubbergstraße SV: Ein schwarzer Ford-C-Max, der am Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung mit Front in Richtung Hofenfelsstraße geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren gestreift. Der unbekannte Pkw, der vermutlich aus Richtung Hofenfelsstraße gekommen war, entfernte sich unerlaubt in Richtung Dr. Ehrensberger-Straße. Am Ford-C-Max entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell