Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 31-jähriger Rollerfahrer wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Oftersheim schwer verletzt.

Ein 44-jähriger Mann war gegen 15.30 Uhr mit seinem Opel auf der Augustastraße in Richtung Hebelstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Saarstraße missachtete er die Vorfahrt des 31-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftradroller die Saarstraße in Richtung Bachstraße befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen beider Fahrzeuge zusammen und der 31-Jährige stürzte mit seinem Roller und fiel auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, leisteten zunächst Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Kleinkraftrad wurde verschlossen an der Unfallstelle abgestellt, der Opel war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn im Anschluss an die Unfallaufnahme gereinigt werden.

Gegen den 44-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

