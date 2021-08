Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen - Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Sandhausen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 07.08.2021, 23:16 Uhr, löste in einem Supermarkt in der Porschestraße der Einbruchsalarm aus. Bisher unbekannte Täter versuchten sich über die Schiebetür im Bereich der Pfandautomaten, sowie über den Ausgangsbereich Zutritt zum Markt zu verschaffen. Letztlich gelang es den Einbrechern nicht etwas zu entwenden.

Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt. Zeugen können sich dort unter Tel.: 06222/5709-0 melden.

