Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Vermutlich in der Zeit von 21:05 Uhr bis 21:30 Uhr beschädigte am 07.08.2021 ein unbekannter Autofahrer ein im Erlenweg geparktes Auto und ging danach flüchtig. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfallflüchtigen handelt es sich nach ersten Ermittlungen um ein gelb oder grünes Fahrzeug. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Heidelberg-Süd nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 06221/3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell