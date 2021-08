Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Verkehrsunfall auf Kreuzung; drei verletzte Personen; Einsatz Rettungshubschrauber; Pressemeldung Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Den Feststellungen zufolge befuhr eine 36-jährige Ford-Fahrerin zusammen mit ihrer 17-jährigen Beifahrerin die Alte Mannheimer Landstraße von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Schwetzingen. Im Kreuzungsbereich zur Mannheimer Landstraße, bei dem die Ampelschaltung ausgefallen war, übersah sie die dann durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des von links kommenden 58-jährigen Ford-Fahrers. Hierdurch kollidierten die beiden Fahrzeuge in der Kreuzungsmitte, wodurch das Verursacherfahrzeug nach rechts gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Bei dem Verkehrsunfall zogen sich alle drei Beteiligten leichte Verletzungen zu und wurden mit Rettungswägen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein vorsorglich verständigter Rettungshubschrauber war zwar am Unfallort gelandet, kam jedoch nicht zum Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen sicherte die Unfallstelle mit vier Fahrzeugen ab. Da durch den Verkehrsunfall auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, mussten bis zur endgültigen Fahrbahnreinigung Verkehrsbeeinträchtigungen in Kauf genommen werden. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

