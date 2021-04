Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wiederholte Sachbeschädigungen an PKW

Daun (ots)

Am Donnerstag, dem 08.04.2021 gegen 16:00 Uhr und am Freitag, dem 09.04.2021 gegen 10:00 Uhr kam es in Daun an einem in der Straße "Unteres Daufeld" abgestellten schwarzen Mercedes B-Klasse zu Sachbeschädigungen durch eine unbekannte Person. An beiden Tagen wurde der Lack des Fahrzeuges mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen, welche sich zur Tatzeit an der Örtlichkeit aufgehalten haben, richten Sie bitte unter 06592-9626-0 an die Polizeiinspektion Daun.

