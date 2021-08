Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Pirmasens (ots)

Am Samstagabend, den 14.08.2021 gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei Pirmasens über einen Diebstahl eines Kleinkraftrades im Bereich des Horbacher Weg in Pirmasens informiert. Hierbei wurde ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Kreidler, an welchem kein Kennzeichen angebracht, war aus einer Hofeinfahrt entwendet. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte das entwendete Kleinkraftrad schließlich durch die Beamte in der Bitscher Straße wieder aufgefunden werden. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell