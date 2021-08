Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Beim Bezahlen die PIN ausspioniert

Speyer (ots)

Beim Bezahlen in einem Supermarkt in der St.-German-Straße in Speyer wurde eine 78-Jährige Frau durch bislang unbekannte Täter ausspioniert. Dabei erlangten die Täter die PIN der EC-Karte, mit welcher die Dame die Rechnung beglich. Bereits am 14.07.2021 kaufte die Frau aus Speyer Waren in der Filiale ein und trat anschließend an ihr Auto heran, um ihre Handtasche mitsamt EC-Karte und den Einkäufen zu verstauen. Dort wurde sie von einem unbekannten Mann unter dem Vorwand angesprochen, dass er ein Krankenhaus suche. Während die 78-Jährige die Adresse des Krankenhauses auf einen Zettel schrieb und sich von ihrem PKW wegdrehte, entwendete ein zweiter Täter die EC-Karte aus der Handtasche der Frau. Kurz darauf wurde mehrmalig Bargeld von dem Konto der Geschädigten abgehoben und diverse Einkäufe mit der Karte getätigt.

Bei einem der unbekannten Täter soll es sich um einen ca. 50-60 Jahre alten Mann handeln, welcher sehr schlechtes Deutsch sprach. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.

Bei der Vorgehensweise "Shoulder Surfing", was so viel bedeutet wie "über die Schulter schauen" beobachten die Betrüger ihre Opfer bei der Eingabe der PIN und nutzen die ausgespähte Geheimzahl später, um Geld vom Konto der Geschädigten abzuheben.

In anderen Fällen gelangen die Betrüger an die Bankkarten ihrer Opfer indem sie die Geschädigten ablenken und die Karte, die sich oft noch im Ausgabeschacht befindet, unbemerkt an sich nehmen. Die Betrogenen gehen davon aus, dass ihre Bankkarten vom Automaten einbehalten wurden. Nachdem sie die Bank verlassen haben, bedienen sich die Betrüger von ihren Konten

Seien Sie grundsätzlich vorsichtig beim Geldabheben und beobachten Sie Ihr Umfeld.

Die wichtigsten Tipps der Polizei sind: - PIN stets getrennt von der Karte aufbewahren! - PIN niemals an einem Türöffner eines Bankinstitutes eingeben! - Eingabe Ihrer PIN nicht von anderen beobachten lassen - Sicherheitsabstand zum nächsten Kunden beachten! - Während der PIN-Eingabe das Tastaturfeld mit der anderen Hand oder einem Gegenstand vollständig abdecken! - Keinen Geldausgabeautomaten nutzen, an dem etwas ungewöhnlich erscheint! - Bei Verdacht auf Manipulation den Automaten nicht nutzen. Polizei über 110 verständigen!

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen an Geldautomaten finden Sie unter: https://s.rlp.de/reo1q

