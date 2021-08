Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnung

Speyer (ots)

Zwei unbekannte Täter drangen am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fuchsweiherstraße in Speyer ein. Unter dem Vorwand, von einem Handwerksbetrieb gesandt zu sein und Renovierungsarbeiten in der Wohnung zu verrichten, täuschten die Täter zunächst eine aufmerksame Nachbarin. Diese ließ sich jedoch nicht beirren und verständigte kurz darauf die Polizei. Bei Eintreffen hatten die Täter die Örtlichkeit jedoch bereits verlassen. Die Bewohnerin, welche sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung befand, wurde verständigt. Nach ersten Feststellungen wurde durch die Täter nichts aus der Wohnung entwendet

Zeugen, die Angaben zu den zwei männlichen Personen machen können oder andere auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Fuchsweiherstraße am Dienstagmittag gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell