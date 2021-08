Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Frankenthal (ots)

Am 03.08.2021, gegen 12.15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Mann aus Frankenthal die K6 von Lambsheim kommend in Richtung Flomersheim. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf der Fahrerseite liegen. Mit Hilfe von hinzugekommenen Unfallzeugen, konnten sich der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur Überprüfung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 3000 Euro, der Flurschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

