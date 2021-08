Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrer von E-Scooter verletzt sich bei Verkehrsunfall

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montag um 09:15 Uhr in der Jahnstraße, als ein 56-Jähriger mit seinem PKW zurücksetzte, um in die Möhringstraße einzubiegen. Beim Anfahren kam es zur Kollision mit dem E-Scooter eines 72-Jährigen, der zeitgleich in selber Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den Unfall zog sich der 72-Jährige leichte Verletzungen zu.

