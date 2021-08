Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Marihuanageruch überführt zwei junge Männer

Speyer (ots)

Der Geruch von Marihuana verriet gestern Abend gegen 18:15 Uhr zwei junge Männer in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer. Die beiden 20- und 21-jährigen Männer wurden gerade von einer Polizeistreife kontrolliert, als diese den für Marihuana typischen Geruch wahrnahm. Letztlich konnte neben den beiden auf dem Boden liegend eine geringe Menge an Marihuanablüten aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell