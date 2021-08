Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Glutnest am Holzverschlag

Schapen (ots)

Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 15.30 Uhr zu einem Einsatz an der Speller Straße in Schapen alarmiert. Unbekannte Täter haben vermutlich an einem Holzverschlag "gezündelt", wodurch ein Glutnest entstand. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein geringer Sachschaden.

