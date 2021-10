Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Am Parkplatz des Südring-Centers hat es am Mittwochnachmittag, zwischen 14.50 Uhr und 15.40 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein Mercedes Sprinter - im Bereich der Motorhaube und des Kühlergrills - beschädigt. Die Reparatur wird schätzungsweise rund 1.000 Euro kosten.

Castrop-Rauxel:

Auf der Herner Straße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein weißer Opel Corsa angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtete. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Gladbeck:

Rund 2.000 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht auf der Schwechater Straße entstanden. Dort wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein weißer VW Fox beschädigt. Am Mittwoch wurde Anzeige erstattet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.

Haltern am See:

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfalllflucht, die am Mittwochvormittag auf dem Hagebaumarkt-Parkplatz an der Straße Krumme Meer passiert ist. Dabei wurde ein schwarzer Subaru Forester beschädigt. Rund 1.300 Euro wird die Reparatur vermutlich kosten. Die Unfallflucht muss zwischen 10 und 12 Uhr gewesen sein.

Recklinghausen:

Auf dem Mitarbeiter-Parkplatz am Krankenhaus an der Dorstener Straße hat es am Mittwoch eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein violetter Mitsubishi Space Star angefahren und beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Wagen parkte dort zwischen 5.20 Uhr und 14.20 Uhr - in dieser Zeit muss auch die Unfallflucht gewesen sein.

Im Heidekämpchen wurde am Mittwochmittag, zwischen 12 und 14 Uhr, ein blauer Mercedes CLK angefahren und am Heck beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet ohne sich zu melden. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die jeweils zuständigen Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

