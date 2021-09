Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin angefahren und schwer verletzt (13.09.2021

Blumberg (ots)

Einen Unfall mit einer schwerverletzten Person verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 10 Uhr. Eine 85-jährige Fußgängerin überquerte die Tevesstraße auf Höhe der Einmündung der Espenstraße. Ein auf der Tevesstraße fahrender 71-Jähriger mit einem Opel Zafira erkannte wegen der ihn blendenden Sonne die Fußgängerin zu spät. Das Auto erfasste die Frau frontal und schleuderte sie auf die Straße, wo sie schwer verletzt liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Am Opel des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

