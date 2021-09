Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Böttingen

Kreis Tuttlingen) Opel kracht in Bushaltestelle

Zeugen gesucht (11.09.2021)

Böttingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der Heubergstraße. Ein Fahrer eines Opel Insignia fuhr in Richtung Wehinger Weg und kam in einer Kurve vor der Einmündung zur Heubergstraße von der Straße ab. Das Auto krachte in eine Bushaltestelle, kippte um und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer und ein Mitfahrer stiegen aus dem Autowrack und flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Sie hinterließen einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise auf die beiden Insasssen des Opels geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.

