POL-KN: Radfahrerin stürzt auf Bahnübergang und verletzt sich (13.09.2021)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Eine Radfahrerin ist am Montag gegen 12.30 Uhr auf einem Bahnübergang in der Sernatingenstraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Die 56-Jährige wendete mit einem Pedelec auf einem Bahnübergang. Dabei blieb vermutlich ein Rad in der Schiene hängen, weshalb die Frau stürzte. Nach Erstversorgung vor Ort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand kein Sachschaden.

