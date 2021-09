Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Denkingen (LKr. Tuttlingen) Freihändig, ohne Licht und volltrunken auf dem Fahrrad unterwegs (13.09.2021)

Denkingen (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr wird ein 23-jähriger Mann angezeigt, den Polizeibeamte am Montagabend gegen 21 Uhr in der Hauptstraße gestoppt haben. Während einer Streifenfahrt sahen die Polizisten, dass der Mann auf seinem Fahrrad freihändig und ohne Beleuchtung unterwegs war. Während der anschließenden Kontrolle gab der 23-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,2 Promille, so dass der Fahrradfahrer sich noch einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell