Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.12.2021

Goslar (ots)

GS-Jürgenohl

-Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Am 21.12.2021, gegen 14.55 Uhr, wurde eine 44-jährige Frau im Goslarer Stadtteil Jürgenohl Opfer eines Raubes. Die Goslarerin hielt sich zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben hinter der Bushaltestelle "Schulzentrum", Danziger Str., in der Nähe der Einmündung Heinrich-Pieper-Str. auf.

Als sie gerade durch ihren Hund abgelenkt gewesen sei, habe ihr eine bislang unbekannte männliche Person auf einem Fahrrad hinterrücks im Vorbeifahren ihre umgehängte Handtasche entrissen. Anschließend sei der Mann mit dem Rad über die Kreuzung Heinrich-Pieper-Str. in Rtg. Bornhardtstr. geflüchtet.

Die Frau konnte den Mann lediglich als dünn und mit schwarzer Mütze, schwarzer Jacke und blauer Jeans bekleidet beschreiben.

Die 44-Jährige blieb bei dem Angriff körperlich unverletzt.

Sie habe jedoch stark unter dem Einfluss des Geschehens gestanden. Von einer zufällig vorbeikommenden Frau sei sie aus einem PKW mit WF - Kennzeichen heraus angesprochen und anschließend zu ihrer Wohnung gefahren worden.

Von dort aus rief das Opfer dann die Polizei an, so dass eine Sofortfahndung nach dem Räuber nicht mehr zielführend war.

Insbesondere die hilfsbereite Frau mit dem Wolfenbütteler PKW, aber auch andere mögliche Tatzeugen sucht die Polizei Goslar nun, um die Fahndung nach dem Täter intensivieren zu können.

Diese werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Langelsheim

-Brand eines Schuppens

Am 22.12.2021, kurz nach Mitternacht, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandausbruch in die Rosenstr. in Langelsheim gerufen.

Dort war ein auf einem Privatgrundstück ein Holzschuppen in Brand geraten, wodurch nachfolgend Teile der Außenwand, der Dachbalkenlage sowie eine angrenzende Garage mit darin abgestellten Fahrzeugen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Feuerwehr Langelsheim konnte einen größeren Schaden verhindern. Dieser wurde allerdings dennoch auf ca. 30000 EUR geschätzt.

Das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes wird die Ermittlungen zur Brandursache führen. Mit einem Ergebnis ist frühestens nach Weihnachten zu rechnen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell