Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210114 - 0044 Frankfurt-Griesheim: Einbruch in Vereinsheim und Shisha-Bar

Frankfurt (ots)

(wie) Am Dienstag, den 12.01.2021, gegen 22:30 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in einen Gebäudekomplex eines Vereinsheims und einer Shisha-Bar in der Eichenstraße ein.

Die Täter gelangten gewaltsam über das Küchenfenster in den Gebäudekomplex und hebelten drinnen einen Zigaretten- und mehrere Spielautomaten auf. Letztlich entkamen die Einbrecher mit Tabakwaren, Shishas und Alkoholika in fünfstelliger Höhe.

Die beiden Unbekannten können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: Männlich, 20-35 Jahre alt, normale Statur, deutschsprachig, trug langärmliges Oberteil mit schwarzer Kapuzenweste darüber, eine Jogginghose, Turnschuhe der Marke Adidas und eine Mund-Nasen-Bedeckung

2. Täter: Männlich, normale Statur, deutschsprachig, trug dunkle Jacke mit Kapuze, Jogginghose, Turnschuhe

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich telefonisch unter der 069 / 755-52199 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell