Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 21.12.21

Goslar (ots)

Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch

UT beschädigten in der Zeit vom 17.12.21, 10.00h - 20.12.21, 07.50h, durch massive Gewalteinwirkung den Flügel der Glasschiebetür am Haupteingang des ehemaligen Stadtkrankenhauses in Seesen und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Das Gebäude ist als "Lost Place" bekannt. Es wurde nichts entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht - Schaden 200,-

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im Zeitraum vom 18.12.21, 19.40h bis 20.12.21, 08.14h, die Ortsdurchfahrt der B 248 in Seesen in Richtung Lutter. In Höhe der Straße vor der Kirche streifte er beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten Transporter einer Langenhagener Spedition, so dass der Außenspiegel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Fundunterschlagung - Schaden 420,- Euro

Eine 32jährige Frau aus Seesen verlor am 16.12.21 in der Zeit zwischen 13.10 h und 13.45 h, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Zimmerstraße in Seesen ihre Geldbörse mit Bargeld und div. Personalpapieren, Kreditkarten, etc. Die Geldbörse wurde bislang nicht zurück-/abgegeben. Dadurch entstand der Verliererin ein Gesamtschaden in Höhe von 420,- Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

i.A.

Knackstedt, POK

