Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein zum Fußballtraining

Wackenhof (ots)

Für den Hin- und Heimweg zum und vom Fußballtraining nahm ein 16-Jähriger das Auto seiner Mutter und begab sich von Möhra nach Wackenhof und wieder zurück. Dies gab der junge Mann bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle am Donnerstagabend in Wackenhof gegenüber den kontrollierenden Beamten an. Sowohl gegen den jungen Fahrer, als auch gegen dessen Mutter, welche als Halterin des genutzen Fahrzeugs eingetragen ist, werden nun Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell