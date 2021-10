Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefahrstoffaustritt auf Unternehmensgelände

Wilhelmshaven (ots)

Zur Unterstützung der Werksfeuerwehr eines Unternehmens im Stadtnorden wurde die Feuerwehr Wilhelmshaven am Mittwochvormittag, 6. Oktober, gegen 9 Uhr alarmiert. Auf dem Betriebsgelände war ein Gefahrstoff ausgetreten, mit dem mehrere Personen in Kontakt gekommen waren. Sie wurden vom Rettungsdienst behandelt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr Wilhelmshaven war zur Unterstützung der Werksfeuerwehr mit rund 35 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell