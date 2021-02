Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Am 25.02.2021, gegen 16.05 Uhr ist an der Einmündung Am Boksberg / Breslauer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei diesem Verkehrsunfall ist ein 44jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter über eine, auf der Fahrbahn liegende, Warnbarke gefahren. Offensicht wurde diese Warnbarke zuvor durch einen anderen Verkehrsunfall beschädigt, bei dem sich der Verursacher unerlaubt von dem Unfallort entfernt hat. Zeugen die diesen Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten Kontakt zu der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, aufzunehmen.

