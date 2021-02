Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an einem Wohnwagen

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Sti). Bereits am 21.02.2021 kam es gegen 19:20 Uhr in der Ziegelbrennerstraße in Sarstedt zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnwagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Täter aus einer Gruppe von vier Personen heraus die Seitenscheibe des Wohnwagens eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten die Personen fußläufig in Richtung Bahnhof. Zeugen bzw. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Sarstedt unter 05066/985-0 zu melden.

