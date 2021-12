Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.12.21

Goslar (ots)

Diebstahl von Dieselkraftstoff -Schaden ca. 500,- Euro

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 20.12.21, 23.00h bis zum 21.12.21, 07.00h, aus einem unverschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine Dieselkraftstoff im Wert von ca. 500,- Euro. Der Sattelzug einer Firma aus Mühlhausen war am Lahberg in Rhüden abgestellt worden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Sachbeschädigung - Schaden ca. 500,- Euro

Unbekannte Täter beschädigten im Tatzeitraum vom 18.12.21, 12.00h, bis zum 21.12.21, 11.10h, die Alarmanlage einer Apotheke in der Jacobsonstraße in Seesen, indem sie Bauschaum in die außen angebrachte Alarmanlage spritzten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (Tel.: 05381/9440).

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein 67jähriger Mann aus Hahausen befuhr am 21.12.21, gegen 16.45 Uhr, die B 248 aus Richtung Lutter kommend in Richtung Neuekrug. Dabei gefährdete er durch seine Fahrweise zwischen der Abfahrt zur B 82 und Ortseingang Neuekrug einen RTW, der mit Sonder- und Wegerechten die B 248 in gleicher Richtung befuhr. Der Fahrerin des RTW musste diesen zweimal stark abbremsen, um einen Unfall mit dem Gegenverkehr zu vermeiden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 21.12.21, um 20.46 Uhr, befuhr ein 25jähriger Mann aus Seesen mit seinem Pkw Opel Zafira die Braunschweiger Straße in Seesen. Bei einer durchgeführten Polizeikontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar