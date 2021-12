Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211201-2: Raubversuch auf 12-Jährigen - Zeugensuche

Hürth (ots)

Der Junge flüchtete, nachdem er seinen Tretroller von dem jugendlichen Täter losreißen konnte.

Am Dienstagabend (30. November) hat ein Unbekannter gegen 17.45 Uhr an der Hans-Böckler-Straße in Hürth versucht den Tretroller eines Jungen (12) zu rauben. Laut Aussage des Geschädigten habe der jugendliche Täter in Anwesenheit seiner drei Komplizen versucht den Roller zu entwenden. Dies sei ihm nicht gelungen. Daraufhin habe der Jugendliche dem 12-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte habe sich daraufhin losgerissen und sei mit dem Tretroller davon gefahren.

Der 12-Jährige beschrieb den circa 12 bis 14-jährigen Täter als circa 160 bis 165 Zentimeter groß. Er habe schwarze lockige Haare und soll zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Der Täter soll in Begleitung drei weiterer Jugendlicher gewesen sein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen alle Hinweise zur Tat oder zur Identität des Täters und seiner Komplizen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell