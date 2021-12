Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211201-1: Alkoholisierter Randalierer ins Polizeigewahrsam gebracht - Ermittlungen wegen Bedrohung

Hürth (ots)

Polizisten stellten bei dem Beschuldigten verdächtigen Impfausweis sicher

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (30. November) in Hürth-Hermülheim einen alkoholisierten und aggressiven Randalierer (56) gefesselt und ins Polizeigewahrsam gebracht. Der 56-Jährige hatte zuvor mehrere Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln angepöbelt und war auch gegenüber den hinzugerufenen Polizisten aggressiv und uneinsichtig.

Nach einem Notruf trafen Polizisten gegen 16 Uhr an der Bushaltestelle in der Hans-Böckler-Straße auf eine Zeugin (21), die auf den Tatverdächtigen deutete. Der saß im hinteren Bereich eines Stadtbusses und hatte seine Alltagsmaske nicht richtig aufgesetzt. Gegenüber den Beamten wurde der Mann sofort laut und beschimpfte die Einsatzkräfte. Unter anderem äußerte er lautstark Ausrufe, die jetzt durch den Staatschutz des Polizeipräsidiums Köln geprüft werden. Die Zeugin berichtete, dass der Verdächtige bereits in der KVB-Linie 18 mehrere Fahrgäste angepöbelt und angegangen habe.

Nachdem er auf Weisung der Polizisten den Bus verlassen hatte, unterschritt er mehrfach den Sicherheitsabstand zu den Einsatzkräften. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Zu Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten den Mann ins Polizeigewahrsam.

Der Beschuldigte muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Zudem fanden die Polizisten bei ihm einen Impfausweis, bei dem es sich nach erster Bewertung um eine Fälschung handelt. Auch diesbezüglich erstatteten die Beamten eine Anzeige. (he)

