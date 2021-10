Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211005.5 Neuenbrook: Blitzableiter von Kirche entwendet

Neuenbrook (ots)

In der vergangenen Woche ist es an einer Kirche in Neuenbrook zu einem Diebstahl von Blitzableitern gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Im Zeitraum vom 28. September 2021 bis zum 3. Oktober 2021 suchten Unbekannte die Kirche in der Hauptstraße auf, durchtrennten an acht Stellen rund um das Gebäude die Blitzableiter und entwendeten diese. Die Täter verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von 800 Euro, Hinweise auf ihre Identität gibt es keine.

Zeugen sollten sich bei der Polizei in Krempe unter der Telefonnummer 04824 / 8719400 melden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell