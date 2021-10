Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211005.3 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Montagnachmittag hat eine Streife in Itzehoe den Fahrer eines Motorrollers aus dem Verkehr gezogen, weil dieser vermutlich unter dem Einfluss von Drogen am Lenker saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 16.00 Uhr stoppte eine Streife im Großen Wunderberg einen jungen Mann, der auf einem Motorroller unterwegs war. Einen Führerschein oder eine Prüfbescheinigung konnte der 19-Jährige auf Verlangen nicht vorlegen. Im Gespräch mit dem Betroffenen stellten die Einsatzkräfte Anzeichen fest, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Zuletzt, so der Itzehoer, habe er vor vier Wochen einen Joint geraucht. Die Durchführung eines Drogenvortests war dem Fahrzeugführer nicht möglich, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei ihm anordneten. Die Polizisten untersagten dem 19-Jährigen für die nächsten Stunden das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge und fertigten eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

