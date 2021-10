Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211004.4 Kollmar: Einbrecher richten hohen Schaden an

Kollmar (ots)

Bei einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kollmar haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 07.20 Uhr, bis zum Sonntag, 15.15 Uhr, suchten Einbrecher ein Haus in der Straße Steindamm auf. Sie machten sich an der doppelflügeligen Terrassentür und an einem zweiteiligen Fenster zu schaffen, scheiterten jedoch an der massiven Bauweise von Fenster und Tür. Im Zuge der Gewalteinwirkung richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro an, Beute machten sie keine.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell