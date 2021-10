Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211004.2 Brunsbüttel: Kollision einer Kanal-Fähre mit dem Fähranleger in Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Freitagabend ist eine Wagenfähre in Brunsbüttel aufgrund eines technischen Defektes mit dem Fähranleger kollidiert. Im Zuge des Aufpralls kamen zwei Kinder zu Fall und verletzten sich.

Gegen 19.00 Uhr stieß die Fähre "Oppeln" aufgrund eines technischen Ausfalls gegen den Fähranleger auf der Südseite. Die "Oppeln" ist derzeit als Ersatzfähre auf der Fährstrecke Brunsbüttel eingesetzt. Ersten Ermittlungen zufolge lag ein Defekt der Steuerungseinheit vor, der es dem Schiffsführer nicht ermöglichte, kurz vor dem Anlegemanöver die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Ursache für den Ausfall ist bislang unbekannt. Durch den Aufprall kamen zwei Kinder zu Fall und erlitten dabei Verletzungen. Eines der Kinder kam in ein Krankenhaus, der Schiffsführer erlitt einen Schock.

An Bord der "Oppeln" und am Anleger entstanden leichte Schäden. Die Fähre wurde bis zur Klärung der Ursache außer Betrieb genommen, die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell