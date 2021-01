Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher mit Kletter-Leidenschaft?

Halver (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses am Linger Weg eingebrochen. Der Täter brach zwei Kellertüren auf und nahm einen Rucksack mit Kletterequipment an sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

