Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Gartenhütten

Iserlohn (ots)

Zwischen Sonntag- und Montagnachmittag gab es Im Lau erneut zwei Einbrüche in Gartenhütten. In einem Fall gelang der Einbruch. Es gab in der Laube jedoch offenbar nichts von Interesse. Im zweiten Fall beschädigte der Unbekannte Fenster und Tür, gelangte jedoch nicht in das Innere des Gartenhauses. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell