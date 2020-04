Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Tötungsdelikt in Bad Zwischenahn: Mutmaßlicher Tatbeteiligter stellt sich bei der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland vom 10.04.2020, 12.09 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4569114

Nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 31-jährigen Mann aus Bad Zwischenahn hat sich der gesuchte mutmaßliche Tatbeteiligte, ein 36-jähriger syrischer Staatsangehöriger, inzwischen bei der Polizei gestellt. Der Mann suchte am Ostersonntag freiwillig eine Polizeidienststelle in Osnabrück auf. Nach dem 36-Jährigen war unmittelbar nach dem Angriff am Karfreitag unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund gefahndet worden. Unklar ist derzeit noch, in welchem Zusammenhang der Mann mit der Tat steht. Dies sollen die weiteren Ermittlungen klären. Der 36-Jährige wurde im Anschluss an seine Vernehmung entlassen.

Bereits am Freitag wurde noch am Tatort ein 42-jähriger Syrer sowie seine 28-jährige Ehefrau wegen dringenden Tatverdachts von der Polizei festgenommen. Der 42-Jährige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

