POL-LG: ++ Kassiererin mit Messer bedroht ++ Polizei kontrolliert Fahrzeuge - Zielrichtung technische Veränderungen ++ Mähdrescher beschädigt Leitplanke ++

Lüneburg (ots)

Presse - 18.08.2021 ++

Lüneburg

Adendorf - Kassiererin mit Messer bedroht

Am 17.08.21, gegen 17.45 Uhr, bedrohte ein unbekannter Täter im Kassenbereich eines Lebensmittelgeschäftes im Kirchweg eine Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Kassiererin kam der Aufforderung nach. Der Täter flüchtete anschließend mit dem Bargeld entlang des Kirchwegs in südlicher Richtung. Die 61 Jahre alte Kassiererin blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Dem Täter gelang es unerkannt zu flüchten. Er wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 170 bis 175 cm groß, - ca. 25 Jahre alt, - schlank, - dunkler Dreitagebart,

sprach Hochdeutsch,

- bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Hose, Kapuzenpullover und hellen Sportschuhen, - trug eine weiße Maske über Mund und Nase und eine Sonnenbrille.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Brietlingen - Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht zum 18.08.21 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Lycker Straße ein. Die Täter drangen gewaltsam in den Wintergarten des Hauses ein und betraten von dort aus mehrere Räume, aus denen sie Schmuck entwendeten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossenen Pkw, der am 17.08.21 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Niendorfer Moorweg abgestellt war. Die 60-Jährige Fahrerin des Pkw hatte eingekauft und die Waren sowie ihre Handtasche im Kofferraum des Pkw abgelegt. Anschließend brachte sie den Einkaufswagen zurück. In dieser Zeit, etwas zwischen 14.40 und 14.45 Uhr, blieb der Pkw kurz unverschlossen unbeaufsichtigt stehen. Später musste die 60-Jährige feststellen, dass ihre Handtasche, in der sich u.a. eine Geldbörse, Schlüssel und ein Mobiltelefon befanden, von unbekannten Tätern gestohlen wurde. Zeugen, die Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bleckede, Tel.: 05852/974010, in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei, auch für kurze Abwesenheit vom Pkw, diesen immer zu verschließen.

Hohnstorf/ Elbe - Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrerin - Bitte bei der Polizei melden

Bereits am Freitag, 11.06.21, zwischen 09.30 und 10.00 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem silbernen Pkw eines Unbekannten und einer Fahrradfahrerin. Die 65-Jährige Fahrradfahrerin hatte die Fahrbahn der Bundesstraße in Richtung des Einkaufszentrums an der dortigen Ampel überqueren wollen. Als 65-Jährige die Fahrbahn überquerte kam es zum Zusammenstoß mit einem roten Pkw, der die Bundesstraße aus Richtung Artlenburg kommend befuhr. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, jedoch kam es nach dem Unfall nicht zu einem Personalienaustausch mit dem ca. 75 Jahre alten Pkw-Fahrer. Dieser setzte nach einem kurzen Gespräch seine Fahrt fort. Der Fahrer des Pkw oder andere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Pedelec entwendet

In der Nacht zum 17.08.21 stahlen unbekannte Täter ein schwarz graues Damen-Pedelec Ramon, welches in der Straße An der Wittenberger Bahn in einem Fahrradständer abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss unterwegs

Nach Hinweis eines Zeugen, wurde am 17.08.21, gegen 13.05 Uhr, ein 37-Jähriger von der Polizei kontrolliert, da der dringende Verdacht besteht, dass er mit einem Mercedes fuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Drogen stand. Dem Zeugen war erheblicher Marihuana-Geruch aufgefallen, der von dem Pkw ausging, als zwei Personen auf einem Parkplatz in der Straße Lüner Rennbahn ausstiegen. Außerdem hatte er einen Joint entdeckt, der offen im Pkw lag. Der 37-Jährige und eine ebenfalls 37 Jahre alte Frau konnten in Folge im Kirchweg in Adendorf angetroffen und kontrolliert werden. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Lübeln - Mähdrescher beschädigt Leitplanke und fährt weiter - Polizei ermittelt

Auf einer Länge von fast 200 Metern beschädigte ein Fahrer eines Mähdreschers in den frühen Nachmittagsstunden des 17.08.21 eine Leitplanke der Bundesstraße 493 zwischen Lüchow und Küsten. Parallel wurde der Seitenraum aufgewühlt. Der Fahrer des vermutlich Mähdrescher der Marke Claas fuhr dabei gegen 14:00 Uhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen/Hinweisgeber, sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Lüchow, OT. Künsche - von der Fahrbahn abgekommen - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 46 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Transporter in den Mittagsstunden des 17.08.21 auf der Kreisstraße 2. Der Transporter war gegen 13:40 Uhr aus ungeklärter Ursache zwischen Ranzau und Künsche aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich gedreht. Der 46-Jährige wurde vorsorglich in einer Klinik nach Salzwedel gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - gegen abgestellte Fahrräder getreten

Gegen mehrere abgestellte Fahrräder traten mehrere junge Männer in den Abendstunden des 17.08.21 im Bereich des Eingangsbereichs des Klinikums im Hagenskamp. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die vermutlich zwei Vandalen mit den Fahrrädern. Einen der Täter, einen 25-Jährigen, konnte sich die Beamten im Rahmen der Fahndung "greifen" und festhalten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Suderburg - Einbruch in ehemaliges Jugendzentrum

In die Räumlichkeiten des ehemaligen Jugendzentrums im Gänsekamp brachen Unbekannte im Zeitraum vom 16. auf den 17.08.21 ein. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

Uelzen - Polizei kontrolliert Fahrzeuge - Zielrichtung technische Veränderungen

Auch mit Schwerpunkt auf technische Veränderungen an Fahrzeugen/Pkw kontrollierte die Polizei im Verlauf des 17.08.21 im Uelzener Stadtgebiet. Dabei überprüften die Beamten insgesamt 11 Kraftfahrzeuge, wobei bei insgesamt vieren Mängel festgestellt wurden. Zwei Pkw waren derart modifiziert/getunt, so dass die Verkehrssicherheit beeinträchtigt war und die Weiterfahrt bei Erlöschen der Betriebserlaubnis untersagt wurde. Parallel wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Weitere Kontrollen folgen ...

