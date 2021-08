POL-LG: ++ Ebstorf, OT Altenebstorf - Zusammenstoß zwischen Linienbus und Anhänger - fünf Leichtverletzte ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Ebstorf, OT Altenebstorf - Zusammenstoß zwischen Linienbus und Anhänger - fünf Leichtverletzte

Am frühen Nachmittag des 16.08.21, gegen 14.00 Uhr, kam es in der Straße Brüggerfeld zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem fünf Personen jeweils leicht verletzt wurden. Ein 56-Jähriger hatte mit einem Linienbus die Straße in Richtung Alten-Ebstorf aus Richtung Bahnhof kommend befahren, als ihm ein 47-Jähriger mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und zwei voll beladenen Anhängern entgegenkam. Im Begegnungsverkehr kollidierte der Linienbus mit dem zweiten Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns. Nach ersten Ermittlungen fuhr der 56-Jährige mit dem Bus möglicherweise zu weit links, weshalb der Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns abbremste und auf regennasser Fahrbahn ins Schlingern kam. Neben dem Busfahrer wurden vier Mitfahrerinnen im Alter von 16, 19, 22 und 71 Jahren jeweils leicht verletzt. Am Unfallort waren mehrere Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Linienbus entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden dürfte sich auf gut 100.000 Euro belaufen. In Folge des Zusammenstoßes verlor der zweite Anhänger einen Teil der Ladung. Das Getreide ergoss sich über die Fahrbahn. Zum Zeitpunkt dauert die Unfallaufnahme, zu der auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, noch an. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden.++

