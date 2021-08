Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Sachbeschädigung auf Baustelle ++ Zusammenstoß zwischen Pkw und Sattelzug ++ Angriff auf Rettungssanitäter und Polizeibeamte ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - wer schlägt muss gehen - 7 Tage weggewiesen - Angriff auf Rettungssanitäter und Polizeibeamte

Am späten Abend des 16.08.21 wurde ein alkoholisierter, äußerst aggressiver 66-Jähriger aus seinem Wohnhaus im Stadtteil Krähornsberg weggewiesen. Zunächst war es zu einem Polizeieinsatz gekommen, da der 66-Jährige seine ein Jahr jüngere Ehefrau ins Gesicht geschlagen und beleidigt hat. Der 66-Jährige griff die eingesetzten Polizeibeamten und einen Rettungssanitäter an; er trat und schlug nach ihnen und bedrohte sie. Einen Polizeibeamten versetzte er durch einen Faustschlag derart, dass er für den restlichen Dienst nicht mehr dienstfähig war. Der Rettungssanitäter sowie eine Polizeibeamtin wurden in Folge von Tritten des 66-Jährigen ebenfalls leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem 66-Jährigen ergab einen Wert von 1,17 Promille. Er wurde für 7 Tage weggewiesen und es wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - Betrügerin scheitert an aufmerksamen Seniorinnen

Zwei Lüneburgerinnen im Alter von 81 bzw. 91 erstatteten am 16.08.21 Anzeige bei der Polizei. Beide Frauen waren am Montagnachmittag von einer unbekannten Täterin angerufen worden die versucht hatte ihnen weiszumachen, sie sei von der Polizei und es habe in der Nachbarschaft Einbrüche gegeben. Beide Seniorinnen entlarvten die Anruferin als Betrügerin und beendeten das jeweilige Gespräch.

Lüneburg - Pkw gestohlen

In der Nacht zum 16.08.21 stahlen unbekannte Täter einen schwarzen Opel Corsa, der in der Dahlenburger Landstraße vor einem Mehrfamilienhaus auf einem Parkplatz abgestellt war. Der neun Jahre alte Pkw war nicht zugelassen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddieb erwischt

Am 17.08.21, gegen 04.45 Uhr, trafen Polizeibeamte im Munstermannskamp auf einen polizeilich bekannten 19-Jährigen, der ein hochwertiges Herrensportrad der Marke Cube und einen Rucksack mit diversem Werkzeug mitführte. Sowohl das graue Fahrrad als auch den Rucksack nebst Werkzeug stellten die Polizeibeamten sicher. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls eingeleitet. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung setzen. ++ Ein Foto des Fahrrades kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden.++

Lüneburg - Pkw in Parkhaus angefahren

Ein bislang Unbekannter stieß am 16.08.21, gegen 11.40 Uhr, mit einem weißen SUV gegen einen Skoda. Die 39-Jährige Fahrerin des Skoda saß zum Unfallzeitpunkt in ihrem Pkw im Parkhaus in der Straße Bei der Ratsmühle und wartete. Es entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro an dem Skoda. Die Skoda-Fahrerin bemerkte den Unfallschaden erst später. Bei dem Fahrer des SUV soll es sich um einen ca. 60 Jahre alten Mann mit weißen Haaren gehandelt haben. An dem SUV dürfte am Heck ein Schaden entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Zusammenstoß zwischen Pkw und Sattelzug

Am 17.08.21, gegen 10.25 Uhr, kam es auf der B 191, zwischen Prisser und Seybruch zu einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw Opel Corsa. Die 87-jährige Fahrerin des Opel war aus dem Prabstorfer Weg gekommen und hatte die bevorrechtige B191 überqueren wollen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten, von rechts kommenden Sattelzug eines 35-Jährigen. In Folge des Zusammenstoßes wurde die Opel-Fahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von geschätzten 6.000 Euro.

Uelzen

Suderburg - Sachbeschädigung auf Baustelle

Unbekannte Täter suchten zwischen dem 13.08.21, 15.00 Uhr, und dem 14.08.21, 12.45 Uhr, eine Baustelle in der Herbert-Meyer-Straße auf. In den Räumlichkeiten der Baustelle setzten die Täter eine fahrbare Hebebühne in Bewegung und verursachten erheblichen Sachschaden an einer Wand. Weiterhin stahlen die Täter eine Kabeltrommel. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel.: 05826/958970, entgegen.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

In der Groß Liederner Straße wurde am Spätnachmittag des 16.08.21 der 53 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 53-Jährige unter dem Einfluss von Medikamenten bzw. Drogen stand. Die Polizeibeamten stellten entsprechende Ausfallerscheinungen fest. Die Weiterfahrt wurde dem 53-Jährigen untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Ebstorf - Reifen beschädigt

In der Nacht zum 17.08.21 beschädigten unbekannte Täter zwei Reifen eines VW, der auf einem Grundstück in der Carl-Hincke-Straße abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, in Verbindung zu setzen.

