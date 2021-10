Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211001.4 Heide: Frau während des Einkaufens bestohlen

Heide (ots)

Am Donnerstagvormittag hat ein Unbekannter der Kundin eines Supermarktes in Heide das Portemonnaie entwendet. Der Täter erbeutete hundert Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.10 Uhr hielt sich die Geschädigte in dem Aldi-Markt in der Hamburger Straße auf. Bei Betreten des Geschäftes befand sich ihr Portemonnaie in einer Einkaufstasche mit Reißverschluss, die die 61-Jährige nah am Körper trug. Als die Dithmarscherin ihre Waren bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Im Nachhinein erschienen der Anzeigenden zwei männliche Personen verdächtig, die während ihres Einkaufs auffällig nah an ihr vorüberliefen. Näher beschreiben konnte die Dame die Männer nicht.

Wer Hinweise auf den Dieb geben kann, sollte sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell