Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211001.3 Heide: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Heide (ots)

Nach dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Heide in der Nacht zum Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Vermutlich im Zeitraum von Mitternacht bis 11.30 Uhr begab sich ein Unbekannter zu dem Automaten in der Meldorfer Straße im Bereich eines Gemüseladens an einem Baugerüst. Er hebelte das Gerät auf und verschaffte sich so Zugriff auf das Geldeingabemodul und das enthaltene Bargeld. Der Dieb plünderte das Gerät, ließ die Tabakwaren jedoch unangetastet. Die genaue Schadenshöhe war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unbekannt.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

