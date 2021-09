Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210930.1 Tellingstedt: Konto nach Taschendiebstahl geplündert

Tellingstedt (ots)

Nachdem ein Dieb einer Seniorin in Tellingstedt am Dienstag ein Portemonnaie entwendet hat, bediente sich der Täter am Konto der Dame und kaufte zudem auf ihre Kosten ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 08.30 Uhr suchte die Geschädigte den Aldi-Markt in der Hauptstraße auf. Während des Shoppens befand sich die Geldbörse der 77-Jährigen in einem Stoffbeutel, der an ihrem Gehwagen hing. Noch in dem Geschäft stellte die Dithmarscherin fest, dass ein Dieb ihr Portemonnaie entwendet hatte. Bei einer späteren Überprüfung des Kontos der Rentnerin stellte sich heraus, dass der Täter kurz nach der Tat in Tellingstedt zwei Mal nicht wenig Bargeld von dem Konto der Frau abgebucht und zudem zwei Einkäufe im Gesamtwert von rund 470 Euro mit der EC-Karte getätigt hatte.

Hinweise auf den Dieb gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 / 2049910 melden.

Merle Neufeld

